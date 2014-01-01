Кардиомагнил таблетки 150мг 30.39мг №100 в Бобруйске

Вы находитесь на индивидуальной странице Кардиомагнил в поисковой системе imedica.by

Данная страница содержит информацию о Кардиомагнил, его наличия в аптеках города Бобруйск, цены от минимальной до максимальной, список аптек в которых можно найти Кардиомагнил. Так же вы найдете описание препарата: форма выпуска, дозировка, компания производитель, страна изготовитель, стоимость, инструкция к препарату и отзывы.

На странице в удобном формате размещена карта и список с наличием Кардиомагнил.

Поиск imedica.by рад что вы нашли информацию на карте города с наличием цены, описания, инструкции, дозировки, формы выпуска, страны и компании изготовителя и наличие в аптегах города. Стоимость Кардиомагнил и наличие в аптеках обновляется ежедневно.