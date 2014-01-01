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Кардиомагнил таблетки 150мг 30.39мг №100 в Бобруйске

другие формы, дозировки и аналоги
Производитель
Никомед Дания
Отпускается
без рецепта
Инструкция
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Препарат
Кардиомагнил
Форма выпуска
таблетки
Дозировка
150мг 30.39мг
Стоимость
от 13.51 BYN
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